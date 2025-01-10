В Шанхае выявлены подделки российских товаров

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Шанхая начали расследование после обнаружения почти 50 магазинов, продававших подделки под видом российских товаров, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Продукты, содержащие питательные вещества

Согласно данным ECNS, проверке подверглись 47 торговых точек. Некоторые из них были закрыты из-за отсутствия лицензий и регистрации, другие обязали корректно маркировать продукцию, так как большая часть товаров оказалась произведена в Китае.

Проверка также затронула сотрудников этих магазинов. Сообщается, что некоторые торговые точки позиционировали себя как "национальные павильоны", однако не имели официальной поддержки, что вводило потребителей в заблуждение.

По словам Чжана Шуяна, высокопоставленного чиновника из Управления по надзору за рынками района Хуанпу, на китайских товарах часто встречаются этикетки на русском языке, что затрудняет потребителям определение их происхождения.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов и детских товаров. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городского парламента.

Уточнения

Шанха́й (кит. 上海, пиньинь Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) — один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы.



Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.



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