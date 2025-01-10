Путин поручил ускорить подготовку мер поддержки ипотеки

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин поручил как можно скорее подготовить предложения по ипотеке, которые помогут поддержать как граждан, так и застройщиков в условиях высокой ключевой ставки, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

На совещании с правительством 9 января вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что выдача ипотечных кредитов в последнее время значительно сократилась. По его словам, власти разрабатывают комплекс мер поддержки.

"Пока мы выдерживаем ситуацию, но готовим ряд предложений, чтобы поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке", — заявил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что меры коснутся в первую очередь малых городов, где сейчас отсутствует строительство. Путин поручил подготовить эти предложения "в максимально короткие сроки".

В конце декабря аналитики ДОМ.РФ сообщили, что в ноябре выдача ипотеки по рыночным программам в России сократилась вдвое из-за высоких ставок.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.



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