Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать зеркало для ванной, которое идеально дополнит интерьер?
Почему старые семена теряют всхожесть и как это исправить?
Неочевидные преимущества использования кондиционера зимой
Как употребление риса влияет на здоровье и кому полезно включить его в свой рацион
Как изменится наш гардероб через пять лет?
Мама рэпера Тимати забрала внучку и внука и улетела с ними в Париж
Овсянка с тыквой: полезный и вкусный завтрак или лёгкий здоровый ужин
Дагестан привлекает туристов ярмарками, фестивалями и историческими турами
Как лопух может улучшить ваш компост и почву

Путин поручил ускорить подготовку мер поддержки ипотеки

1:01
Экономика

Президент России Владимир Путин поручил как можно скорее подготовить предложения по ипотеке, которые помогут поддержать как граждан, так и застройщиков в условиях высокой ключевой ставки, сообщает ТАСС.

Ключ
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключ

На совещании с правительством 9 января вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что выдача ипотечных кредитов в последнее время значительно сократилась. По его словам, власти разрабатывают комплекс мер поддержки.

"Пока мы выдерживаем ситуацию, но готовим ряд предложений, чтобы поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке", — заявил Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что меры коснутся в первую очередь малых городов, где сейчас отсутствует строительство. Путин поручил подготовить эти предложения "в максимально короткие сроки".

В конце декабря аналитики ДОМ.РФ сообщили, что в ноябре выдача ипотеки по рыночным программам в России сократилась вдвое из-за высоких ставок.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Садоводство, цветоводство
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года Аудио 
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Недвижимость
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости Аудио 
Как убрать морщины в домашних условиях: четыре эффективных метода борьбы с ними
Красота и стиль
Как убрать морщины в домашних условиях: четыре эффективных метода борьбы с ними Аудио 
Популярное
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.

Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Вкусные дрожжевые пирожки без лишних хлопот: рецепт теста, которое подойдёт для любой начинки
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет
Последние материалы
Почему старые семена теряют всхожесть и как это исправить?
Неочевидные преимущества использования кондиционера зимой
Как употребление риса влияет на здоровье и кому полезно включить его в свой рацион
Как изменится наш гардероб через пять лет?
Мама рэпера Тимати забрала внучку и внука и улетела с ними в Париж
Овсянка с тыквой: полезный и вкусный завтрак или лёгкий здоровый ужин
Путин поручил ускорить подготовку мер поддержки ипотеки
Дагестан привлекает туристов ярмарками, фестивалями и историческими турами
Как лопух может улучшить ваш компост и почву
Кризис в Молдавии — Майа Санду посетила пострадавшие районы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.