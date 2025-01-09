OMV начнёт поставки газа из Чёрного моря в Германию с 2027 года

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийская компания OMV планирует начать поставки газа из Черного моря в Германию с 2027 года, заключив пятилетний контракт с немецкой Uniper на 1,4 млрд кубометров в год, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Этот объем составляет около 1,5% от общего импорта газа в Германию в 2024 году и станет первым этапом реализации долгожданного глубоководного проекта спустя более десяти лет после обнаружения месторождения в румынской части Черного моря.

Проект реализует румынское подразделение OMV Petrom, которое владеет половиной доли, и ожидается, что на пике добычи он будет производить до 8 млрд кубометров газа в год.

Евросоюз к 2027 году планирует полностью отказаться от российского газа. Однако вопрос о том, сможет ли он достичь этой цели, остается открытым, особенно после того как с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Этот транзит составлял около четверти всех поставок российского газа в Европу по трубопроводам.

Как сообщает EADaily, во второй половине ноября в румынский порт Констанца прибыла полупогружная буровая платформа Transocean Barents, арендованная OMV. В январе начнется буровая кампания на месторождении "Глубоководный Нептун", запасы которого оцениваются в 100 млрд кубометров газа.

Месторождение было обнаружено в 2011 году и изначально планировалось к запуску в конце 2020-х годов. Однако из-за ужесточения налогового законодательства в Румынии проект был отложен. В 2022–2023 годах налоговые условия были пересмотрены, и OMV объявила о намерении инвестировать вместе с "Ромгазом" 4 млрд евро для получения первого газа в 2027 году. Ожидается, что ежегодная добыча составит 3 млрд кубометров газа. Это будет первое крупное месторождение, введенное в эксплуатацию в Европе за последние десятилетия, несмотря на снижение добычи на старых румынских месторождениях.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.