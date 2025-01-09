Прекращение транзита газа через Украину ударило по Киеву сильнее, чем по Москве

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прекращение транзита российского газа через Украину наносит больший ущерб Киеву, чем Москве, и ослабляет энергобезопасность стран Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Зеленского с Президентом Государства Израиль

Такое мнение выразил обозреватель американского портала Responsible Statecraft Майк Фреденберг.

В своей статье он отметил, что решение Владимира Зеленского о прекращении транзита газа стало одним из шагов, которые "серьезно подрывают энергетическую безопасность Европы и наносят значительный урон её экономике". Поскольку Украина теперь зависит от поставок электроэнергии и ископаемого топлива из Европы и США, включая электричество из Словакии, это решение, по словам Фреденберга, нанесет Киеву больший ущерб, чем России.

Автор подчеркнул, что российские нефтепродукты все чаще продаются в Турцию и Индию, а затем перерабатываются и поступают в ЕС. Ущерб для России от прекращения транзита оценивается примерно в 0,22% ВВП в 2024 году, тогда как для Украины — в 0,56% ВВП. По мнению Фреденберга, возникает вопрос, было ли решение Зеленского направлено больше на наказание стран ЕС, выступающих против вступления Украины в НАТО, таких как Словакия и Венгрия, нежели на нанесение ущерба России.

Фреденберг напомнил, что Словакия и Венгрия ранее выступали против военной помощи Киеву со стороны ЕС.

"Действия руководства этих стран могли разозлить Зеленского, учитывая их зависимость от российского топлива", — отметил он.

Также обозреватель считает, что Зеленский, вероятно, осознает, что его действия окажут минимальное влияние на Россию, но значительно повлияют на Европу.

Фреденберг добавил, что несмотря на санкции, которые должны были ослабить российскую экономику, Москва продолжает извлекать выгоду из доступных и дешевых энергоресурсов. Хотя санкции оказали влияние на экономику РФ, их эффект оказался намного слабее ожидаемого, сообщает ТАСС.

1 января транзит российского газа через Украину был полностью остановлен после отказа Киева продлить соглашение. Ранее "Газпром" сообщил, что этот шаг лишил компанию возможности поставлять топливо через Украину. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию по данному маршруту.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Ки́ев (укр. Київ, МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.