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Уникальные монеты 2025 года — почему стоит сохранять старые деньги

Экономика

Не обязательно быть нумизматом, чтобы понимать, что некоторые никели, даймы, кварталы и полдоллара могут стоить намного больше своей номинальной стоимости.

Марк Брут, серебряная монета
Фото: Wikimedia Commons by cgb.fr is licensed under Public domain
Марк Брут, серебряная монета

Чем реже встречается монета, тем она ценнее, а с годами её стоимость может только увеличиваться.

Эксперты рассказали про редкие монеты, которые стоит держать при себе в 2025 году.

1913 Liberty Head Nickel: в 1913 году было выпущено очень мало таких никелей, и почти все они исчезли. Две монеты находятся в частных коллекциях. Пример Эллиасберга с высшей оценкой PCGS (PR66) был продан за $1,480,000 в 1996 году и позже перепродан за $5 миллионов в 2007 году. Хотя вероятность найти именно такую монету мала, схожие экземпляры могут стоить значительно больше пяти центов.

1794 Flowing Hair Dollar: выпущенная между 1794 и 1795 годами, эта монета по размеру и весу напоминает испанский доллар. На аверсе изображена Леди Свобода, на реверсе — орел, окруженный венком. Всего осталось от 150 до 200 экземпляров, и одна из этих монет была продана за $6.6 миллиона. Большинство других экземпляров продаются за несколько тысяч долларов или даже $100,000 на аукционах.

Меркурий Дайм 1940-х годов: несколько редких монет 1940-х годов до сих пор находятся в обращении. В 1940-х было выпущено около 21,5 миллиона таких даймов, разработанных Адольфом Александром Вайнманом. Эти монеты продавались на аукционах за суммы до $8,519. Аверс изображает юную Свободу с крылатой шапкой, а реверс — оливковую ветвь вокруг фасции.

Уточнения

Монета — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.

Нумизма́тика (от лат. numisma, nomisma, numismatis - "монета" ← др.-греч. νόμισμα, νόμισματος - "установившийся обычай, общепринятый порядок; монета") — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного обращения.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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