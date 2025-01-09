Казахская национальная нефтяная компания планирует приобрести завод в Болгарии

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Национальная компания "КазМунайГаз" планирует приобрести нефтеперерабатывающий завод в Болгарии, принадлежащий российской компании "Лукойл".

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Ожидается, что сделка может быть проведена при участии холдинга Vitol Group, специализирующегося на нефтяной торговле.

По информации издания, основной акционер предприятия Lukoil Neftohim Burgas AD, компания Litasco SA, уже получила несколько предложений о покупке, среди которых есть и "КазМунайГаз". Однако "КазМунайГаз", "Лукойл" и Министерство энергетики Болгарии отказались комментировать эту информацию. Представитель Vitol также воздержался от комментариев.

Как отмечается, процесс продажи может занять около месяца, а стоимость актива оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Хотя Litasco не подпадает под западные санкции, продавцы настаивают на том, чтобы средства не переводились из России.

Bloomberg пишет, что "КазМунайГаз" стремится получить разрешение от правительства Болгарии на покупку завода. По данным компании, предприятие специально адаптировано для переработки российской нефти, которая по своим характеристикам схожа с казахстанской нефтью. В случае принятия предложения "КазМунайГаз" готов обеспечить завод казахстанской нефтью на выгодных условиях.

Однако, как сообщает издание Report со ссылкой на неназванного казахстанского чиновника, у "КазМунайГаз" может не хватить ресурсов для полного обеспечения завода в Болгарии. Источник напомнил, что ранее подобные переговоры уже велись, но от сделки отказались из-за недостаточного объема сырья.

В ноябре прошлого года "КазМунайГаз" опроверг информацию о планах покупки болгарского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании "Лукойл". В начале ноября Financial Times сообщала, что этот завод может быть продан катарско-британскому консорциуму к концу года.

Информация о возможной продаже завода "КазМунайГазу" появилась после того, как в 2023 году Болгария ввела запрет на импорт российской нефти. После этого страна значительно увеличила объемы поставок казахстанской нефти.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.



Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.



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