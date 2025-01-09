Свердловская область ждёт новую атомную электростанцию

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Свердловской области будет построена новая, уже вторая, атомная электростанция.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщает "Царьград". Согласно утвержденному правительством России плану, первый энергоблок АЭС начнёт выработку электроэнергии в 2041 году, а запуск второго блока намечен на 2042 год.

Обсуждения проекта прошли в регионе в августе 2024 года.

Новая атомная станция расположится неподалеку от действующей Белоярской АЭС, в посёлке Рефтинском. Известно, что реакторы новой станции будут работать на быстрых нейтронах, а мощность каждого энергоблока составит 1255 мегаватт.

Первая АЭС на Среднем Урале, Белоярская, начала свою работу в апреле 1964 года. На данный момент на БАЭС функционируют четыре энергоблока.

Первые энергоблоки АМБ-100 и АМБ-200 с реакторами на тепловых нейтронах были остановлены и готовятся к выводу из эксплуатации. В третьем и четвёртом блоках, БН-600 и БН-800, установлены современные реакторы на быстрых нейтронах, которые успешно функционируют.

Сегодня БАЭС составляет около 16 процентов от общего объема электроэнергии в Свердловской области.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем.



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