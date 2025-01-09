В предпринимательскую деятельность в России вовлечён почти каждый четвёртый россиянин

2:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России почти каждый четвёртый экономически активный россиянин занимается предпринимательской деятельностью.

Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диалог мужчины и женщины

Об этом сообщает 56orb.ru. 14% граждан страны являются опытными предпринимателями, 6% стремятся открыть свой первый бизнес, а 2% проявляют интерес, но пока не предприняли никаких шагов. Уровень участия россиян в возрасте от 18 до 64 лет в предпринимательстве остаётся стабильным.

Основные причины для ведения бизнеса: свобода (52%), высокий доход (48%) и возможность обеспечивать себя и семью (46%). Среди других мотивов выделяются желание реализовать свои амбиции (42%), улучшить жизнь людей (22%), изменить мир (11%) и сложности с поиском работы (9%). 5% стремятся продолжить семейный бизнес.

43% респондентов полагают, что открытие собственного дела — это правильное решение.

8% уверены, что успешные предприниматели пользуются уважением в обществе.

Наиболее востребованная помощь включает стартовый капитал (62%), общение с другими предпринимателями (41%) и юридическую поддержку (32%). Также важны помощь с привлечением клиентов и рекламой (31%), обучение и консультации (31%), а также психологическая поддержка (28%). Реже встречаются такие виды помощи, как поиск поставщиков (20%), создание бизнес-идеи (20%), поиск сотрудников (16%) и подбор помещений (13%).

30% ещё ничего не предприняли, 36% занимались изучением информации, а 31% исследовали конкурентную среду.

23-26% определяли целевую аудиторию, разрабатывали бизнес-план, выбирали направление бизнеса, искали финансирование или помещение.

9% искали партнеров, 16% — сотрудников, 14% проходили обучение.

Мужчины чаще занимаются поиском партнеров, а женщины — поиском помещений и прохождением курсов.

Молодежь в возрасте 18-35 лет чаще разрабатывает бизнес-планы, в то время как люди 36-45 лет больше сосредотачиваются на определении целевой аудитории и поиске сотрудников.

Почти каждый четвёртый экономически активный россиянин занимается предпринимательской деятельностью.

14% граждан страны являются опытными предпринимателями, 6% стремятся открыть свой первый бизнес, а 2% проявляют интерес, но пока не предприняли никаких шагов.

Уровень участия россиян в возрасте от 18 до 64 лет в предпринимательстве остается стабильным.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.