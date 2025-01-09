Как бизнес-ассистенты помогают выводить на рынок успешный бренд

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2007 году Эми Ландино решила покинуть колледж, имея долговые обязательства в размере 50 000 долларов.

Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка за компьютером

Она начала собственный бизнес в сфере маркетинга в социальных сетях с нуля и столкнулась с решением административных задач. Ландино начала с малого — вела аккаунты для местных компаний по вечерам и выходным.

Затем Эми приняла решение разработать онлайн-курс по созданию видео. Она разослала письмо своей небольшой базе из нескольких сотен подписчиков, предложив эксклюзивную скидку на предзаказ курса. В результате за один день ей удалось заработать 1000 долларов. Этот успех вдохновил Эми завершить разработку курса, который впоследствии стал устойчивым источником пассивного дохода.

Чтобы справиться с нагрузкой, Эми создала адрес электронной почты для своей ассистентки Оливии, которая отвечала на письма клиентов и организовывала встречи.

Ассистентка помогла Эми установить четкие границы в работе. Оливия экономила время и силы Эми, разработала эффективные системы, которые облегчали поиск настоящей помощи.

Сегодня у Эми Ландино команда профессионалов, которая помогает в решении многих бизнес-задач, сообщает cnbc.com.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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