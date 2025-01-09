Ситуация с ценами в 2025 году — что ожидать россиянам

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Общий индекс потребительских цен за период с января по ноябрь 2024 года увеличился на 8,35%.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Об этом сообщает URA.RU. Продукты питания подорожали на 9,00%, непродовольственные товары — на 6,40%, а услуги — на 9,82%. Базовый индекс потребительских цен увеличился на 8,18%.

Эксперты назвали основные причины инфляции:

Глобальная инфляция, внутренние экономические трудности, снижение объемов производства, рост цен на энергоресурсы и колебания валютного курса.

Дисбаланс между спросом и предложением, нехватка рабочей силы и увеличение заработных плат.

Влияние монопольных структур, в частности в агропромышленном комплексе.

Как сложится ситуация с ценами в 2025 году? Увеличение цен может отрицательно сказаться на реальных доходах граждан, затрудняя доступ к товарам и услугам. Темпы роста заработной платы и реальных располагаемых доходов могут сократиться вдвое.

Правительство и Центральный банк начали принимать меры по стабилизации ситуации.

Санкции не оказывают заметного влияния на индекс потребительских цен, но могут сказаться на стоимости продовольствия и товаров первой необходимости. Новые санкции ориентированы на финансовый сектор и нефтегазовую отрасль. Изменения климата также сказываются на ценах на сельскохозяйственную продукцию, вызывая непредсказуемые колебания урожайности.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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