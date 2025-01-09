Ситуация с ценами в 2025 году — что ожидать россиянам

Общий индекс потребительских цен за период с января по ноябрь 2024 года увеличился на 8,35%.
Об этом сообщает URA.RU. Продукты питания подорожали на 9,00%, непродовольственные товары — на 6,40%, а услуги — на 9,82%. Базовый индекс потребительских цен увеличился на 8,18%.
Эксперты назвали основные причины инфляции:
Как сложится ситуация с ценами в 2025 году? Увеличение цен может отрицательно сказаться на реальных доходах граждан, затрудняя доступ к товарам и услугам. Темпы роста заработной платы и реальных располагаемых доходов могут сократиться вдвое.
Правительство и Центральный банк начали принимать меры по стабилизации ситуации.
Санкции не оказывают заметного влияния на индекс потребительских цен, но могут сказаться на стоимости продовольствия и товаров первой необходимости. Новые санкции ориентированы на финансовый сектор и нефтегазовую отрасль. Изменения климата также сказываются на ценах на сельскохозяйственную продукцию, вызывая непредсказуемые колебания урожайности.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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