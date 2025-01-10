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Россиянам рассказали, какие схемы мошенничества будут популярными в 2025 году

0:55
Экономика

В 2025 году мошенники будут активно использовать схемы с QR-кодами и ложными инвестиционными платформами, предупреждает член комитета Государственной думы по информполитике Антон Немкин.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

По его словам, мошенники создают сайты, которые предлагают инвестиции в криптовалюту и другие финансовые инструменты, пишет РИА "Новости".

После внесения средств жертвы теряют доступ к своим аккаунтам или сталкиваются с невозможностью вывести деньги. Такие схемы часто сопровождаются агрессивным маркетингом через социальные сети.

Кроме того, сохранят популярность схемы с QR-кодами, которые перенаправляют людей на сайты, предлагающие оплату "обучения", обещая высокооплачиваемую работу. На деле, как отметил Немкин, такие вакансии оказываются фальшивыми, а люди теряют свои деньги.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. 

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

QR-код (англ. Quick Response code — «код быстрого отклика»; сокр. QR code) — тип матричных штриховых кодов (или двумерных штриховых кодов), изначально разработанных для автомобильной промышленности Японии.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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