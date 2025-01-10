Массовый запуск цифрового рубля может быть отложен до 2026 года

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые российские банки считают, что массовый запуск цифрового рубля для граждан стоит отложить до 2026 года.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Представитель Сбербанка, который присоединился к тестированию цифрового рубля в конце 2024 года, заявил, что внедрение цифровой валюты требует значительных финансовых вложений, включая десятки миллиардов рублей на разработку и интеграцию нового функционала, а также крупных IT-усилий для магазинов и банков.

По его словам, в связи с тем, что разработка платформы и тестирование цифрового рубля продолжаются, банки считают, что было бы более реалистично перенести его массовое внедрение на более поздний срок. В это время платформа все еще претерпевает значительные изменения.

Также многие небольшие банки просят разработать модуль, который упростит интеграцию с цифровым рублем, пишет РБК.

Несмотря на это, другие кредитные организации подтвердили свою готовность начать внедрение цифрового рубля с июля 2025 года, как и запланировал Центробанк.

Уточнения

Цифровой рубль — цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ, CBDC), разрабатываемая Банком России (ЦБ РФ), третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег.



Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



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