В России может появиться пиво от Xiaomi

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Xiaomi подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ФИПС) на регистрацию товарных знаков, что может означать появление в России новых продуктов под её брендом, включая пиво.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Заявка была подана 28 декабря 2024 года и опубликована 3 января 2025 года. Она охватывает несколько классов товаров по международной классификации (МКТУ), включая товары, которые могут удивить потребителей.

В частности, класс 26 включает различные аксессуары, домашние гаджеты и элементы декора, класс 30 охватывает напитки, продукты питания и кондитерские изделия, класс 31 — злаки, фрукты и товары для животных, а класс 32 включает алкогольные напитки, такие как пиво, а также соки, газированные напитки и энергетические напитки.

Уточнения

Xiaomi Corporation — китайская корпорация, основанная Лэй Цзюнем в 2010 году совместно с партнёрами. Разрабатывает и продаёт бытовую электронику: смартфоны (в 2021 году стала лидером по объёму их продаж), смарт-телевизоры, планшеты, смарт-часы, а также бытовую технику, электросамокаты, электровелосипеды и многое другое.



Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

