В 2025 году изменится расчёт пенсионных баллов! Вот что нужно знать россиянам

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году в России вступят в силу изменения в расчёте пенсионных баллов.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

Как сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин, для того чтобы заработать один пенсионный балл, необходимо будет иметь годовой доход не менее 275 900 рублей, что эквивалентно месячному доходу в 22 991 рубль 67 копеек.

Этот критерий станет важным элементом в расчете будущих страховых пенсий. Чаплин отметил, что количество накопленных пенсионных баллов напрямую влияет на размер будущей пенсии: чем больше баллов, тем выше будет выплата, пишет RT.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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