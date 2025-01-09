Инвесторы ликуют! В 2025 году золото достигнет новых высот

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик компании "Цифра брокер" Иван Ефанов предсказал, что к концу 2025 года цена на золото может достичь $3 тыс. за унцию. По его мнению, золото продолжит расти в цене на фоне глобальной экономической нестабильности.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Издание "Известия" сообщает, что 2024 год оказался очень успешным для драгоценного металла, который подорожал на 30%. Это происходит на фоне продолжающихся геополитических потрясений и нестабильности в финансовых системах.

Как пояснил Ефанов, спрос на золото остается высоким, так как мировые центральные банки продолжают активно пополнять свои золотые резервы. Это способствует дальнейшему росту стоимости металла. Он также отметил, что доверие к золоту увеличивается на фоне неопределенности, связанной с замораживанием активов и растущим недоверием к валютам, не подкрепленным золотыми запасами.

Аналитик подчеркнул, что золото исторически является хорошим средством защиты от инфляции, что актуально не только для российской экономики, но и для мировых рынков.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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