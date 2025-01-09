Выход найден! Украина готова помочь Молдавии пережить энергетический кризис

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду провели телефонный разговор 8 января, во время которого обсуждали ситуацию с энергоснабжением в Приднестровье.

Фото: Wikipedia by jpmueller99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гора угля

Зеленский выразил поддержку Молдове, подчеркнув готовность Украины оказать помощь в решении энергокризиса, в том числе предоставив уголь.

Также обсуждались шаги по преодолению гуманитарного кризиса, постигшего регион, и защите населения от его последствий. В результате разговора было принято решение работать совместно над мерами, которые помогут предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Ранее министерство иностранных дел Приднестровья обвинило молдавские власти в неурегулированном долге перед российским "Газпромом", который привёл к прекращению поставок газа и вызвал энергетический коллапс. В результате многие жители Приднестровья остались без отопления и горячей воды.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.



Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



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