В США поддержали решение Зеленского остановить транзит российского газа в ЕС

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил поддержку решению Украины прекратить транзит российского газа в Европу.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

По его мнению, это шаг нанес "значительный удар" по экономике России, лишив её примерно 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов.

Кирби отметил, что этот шаг соответствует многолетней политике США по снижению зависимости Европы от российского газа.

Ранее сообщалось, что "Газпром" увеличил поставки газа в Китай на 37% за 2024 год, а также вывел суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень в 38 миллиардов кубометров газа.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Джон Кирби (англ. John Kirby; род. 3 июня 1963, Сент-Питерсберг) — контр-адмирал Военно-морских сил США, официальный представитель Пентагона. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности с 28 мая 2022 года.

