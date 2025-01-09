Самый затяжной кризис — такого давно не было в экономике Германии за последние 75 лет

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Экономика Германии переживает самый затяжной кризис за последние 75 лет, и выход из него в 2025 году не предвидится.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

"Наша экономика находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года", — сообщает газета Bild, ссылаясь на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall.

Глава союза Штефан Вольф отметил, что текущая рецессия является самой продолжительной "в истории Федеративной Республики", и пока нет никаких признаков улучшения ситуации.

Согласно исследованию компании YouGov, большинство немцев недовольны экономическим положением в стране, оценивая его как "плохое". Лишь немногие ожидают улучшения ситуации в ближайшие десятилетия.

Уточнения

Кри́зис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.





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