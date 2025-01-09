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В Приднестровье запасов газа хватит на 24 дня

2:01
Экономика

Запасов газа в Приднестровье хватит на 24 дня для удовлетворения повседневных нужд жителей, сообщил первый заместитель председателя правительства и министр экономического развития республики Сергей Оболоник.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Эту информацию предоставила пресс-служба президента Вадима Красносельского.

На данный момент общий расход газа в республике составляет 270 тысяч кубометров в сутки. Зарезервированные 13 миллионов кубометров газа обеспечивают снабжение социальных учреждений и ключевых объектов жизнеобеспечения, отметил министр.

Оболоник подчеркнул, что страна переживает энергетический и гуманитарный кризис. Минимальное движение газа в системе необходимо для быстрого возобновления поставок в будущем, так как заморозка системы может привести к необходимости длительного восстановления.

По всей республике работают 91 бригада энергетиков из 290 специалистов, задействованы до 30 единиц спецтехники для устранения аварийных ситуаций. За последнее время было ликвидировано 567 повреждений сети, что затронуло свыше 30 тысяч абонентов. Заменены тысячи предохранителей и автоматов.

В конце декабря "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за долгов. В Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии и отопления из-за остановки поставок российского газа через Украину. С 16 декабря в Молдавии введен режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса.

Приднестровские власти предупредили о возможном отключении газоснабжения. С 1 января в республике отключено центральное отопление, а практически все промышленные предприятия приостановили работу.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Публичное акционерное общество "Газпром" (ПАО "Газпром", газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы "Газпром".

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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