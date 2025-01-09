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Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России

Экономика

Китайские авиакомпании активно увеличивают своё присутствие на европейских рынках, воспользовавшись возможностью использовать российское воздушное пространство.

Самолет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Самолет

Об этом сообщает Financial Times. В первые девять месяцев 2024 года государственные авиакомпании Air China, China Eastern и China Southern увеличили количество рейсов в Европу в среднем на треть по сравнению с 2019 годом.

Ранее Politico писало о том, что европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства. В феврале 2022 года Росавиация в ответ на запрет полётов российских самолётов в странах ЕС закрыла небо для авиакомпаний из 36 государств, а позже расширила список.

Уточнения

Кита́й (кит. упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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