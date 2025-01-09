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Запасы нефти сократятся в США на 2 млн баррелей

0:55
Экономика

Эксперты прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 2 миллиона баррелей, увеличение запасов бензина на 500 тысяч баррелей и рост запасов дистиллятов на 500 тысяч баррелей, сообщает "Интерфакс".

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Предполагается, что запрет на добычу будет охватывать территорию площадью 2,5 миллиона квадратных километров у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива, пишет "Газета.Ru".

Эта мера рассматривается как попытка воспрепятствовать планам избранного президента США Дональда Трампа по увеличению добычи нефти и газа и разработке новых месторождений, отмечает "Газета.Ru". В марте 2024 года министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация планирует восполнить стратегический нефтяной резерв к концу года.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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