Запасы нефти сократятся в США на 2 млн баррелей

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 2 миллиона баррелей, увеличение запасов бензина на 500 тысяч баррелей и рост запасов дистиллятов на 500 тысяч баррелей, сообщает "Интерфакс".

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Предполагается, что запрет на добычу будет охватывать территорию площадью 2,5 миллиона квадратных километров у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива, пишет "Газета.Ru".

Эта мера рассматривается как попытка воспрепятствовать планам избранного президента США Дональда Трампа по увеличению добычи нефти и газа и разработке новых месторождений, отмечает "Газета.Ru". В марте 2024 года министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация планирует восполнить стратегический нефтяной резерв к концу года.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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