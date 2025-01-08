В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году самым дорогим товаром, проданным на маркетплейсе Wildberries, стал автомобиль китайской марки Jaecoo, купленный за 4,345 миллиона рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Интернет-шопинг

Самым дешевым товаром стала крышка для банки, приобретенная в Курской области по цене 2 рубля за штуку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).

"Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo. Лидером стал автомобиль модели J8 версии 2.0T 7DCT в комплектации Supreme BL и цвете Bluish Gray за 4,345 миллиона рублей. Второе и третье места заняли автомобили той же модели, но в других комплектациях и цветах, стоимостью 4,302 миллиона и 3,969 миллиона рублей соответственно", — говорится в сообщении компании.

Большинство этих покупок были совершены в Московской области, Москве, Свердловской области, Смоленской области и Республике Татарстан.

Самым дешевым товаром, купленным на платформе, стала крышка для банки за 2 рубля за штуку, всего было продано 50 таких крышек. На втором и третьем местах по минимальной стоимости оказались упаковка пальчиковых батареек из четырёх штук и кабель Micro USB, которые стоили по 4 рубля.

"Эти товары составили не только топ-10 самых дешевых покупок, но и вошли в список 75 самых низких по стоимости заказов на маркетплейсе в 2024 году. На 76-й позиции оказался черный чай в пакетиках (25 штук), который покупали в Кировской области, Калмыкии и Кабардино-Балкарии по цене 16 рублей за упаковку", — добавили в компании.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз, Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; дословно — "Дикие ягоды") — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.





Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



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