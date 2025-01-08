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В 2025 году повысится спрос на юристов и экономистов

Экономика

В 2024 году самыми высокооплачиваемыми работниками стали специалисты в IT и курьеры, чей доход превышал 200 тысяч рублей в месяц.

Пожилой рабочий на заводе
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой рабочий на заводе

В тройку наиболее востребованных профессий вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты или кассиры, а также водители. Однако в 2025 году эксперты прогнозируют изменение тенденций на рынке труда. Ожидается дефицит юристов и экономистов, а региональные компании будут активно принимать на работу пенсионеров.

В ближайшие годы ключевым трендом станет удержание сотрудников. Специалисты утверждают, что дешёвая рабочая сила станет дефицитом, и работодатели будут бороться за кадры с помощью повышения зарплат, обучения, гибких графиков, сочетания работы в офисе и удалёнки, а также прозрачных карьерных траекторий и интересных задач.

Планируется сокращение разрыва в зарплатах между Москвой и регионами, так как работодатели будут стремиться удерживать сотрудников, чтобы избежать оттока в мегаполисы или на сезонную вахту.

По данным HeadHunter, в 2024 году наиболее востребованными оставались менеджеры по продажам, продавцы-консультанты или кассиры, и водители. Их востребованность увеличилась на 36%, достигнув 868 тысяч вакансий для менеджеров по продажам, 769 тысяч для продавцов-консультантов и 620 тысяч для водителей.

Кроме того, отмечается нехватка профессиональных охранников и дальнобойщиков, так как многие из них были мобилизованы или отправлены на СВО. В условиях кадрового голода также растёт спрос на логистов. Государство гарантирует мобилизованным и добровольцам сохранение рабочих мест.

В 2025 году из-за экономической нестабильности ожидается рост числа банкротств и слияний, что приведёт к увеличению спроса на юристов и экономистов, о чём сообщил партнёр кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов. Он отметил, что ситуация напоминает конец 80-х годов, когда после бума на IT-специалистов вырос спрос на экономистов и юристов, передает "Парламентская газета". 

Уточнения

Юри́ст (нем. Jurist, англ. Jurist; от лат. ius "право") — специалист по правоведению, юридическим наукам, практический деятель в области права.

Экономи́ст — специалист по экономике или по её разделам, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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