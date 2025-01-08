Центробанки увеличили золотые резервы на 53 тонны в ноябре 2024 года

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ноябре 2024 года мировые центральные банки увеличили свои золотовалютные резервы на 53,4 тонны золота, согласно предварительным оценкам Всемирного совета по золоту (WGC).

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слиток золота

Аналитик WGC Кришан Гопол отмечает, что центральные банки продолжили играть ключевую роль в спросе на золото, добавив к своим официальным запасам 53 тонны. Этот тренд отражает стремление к стабильным и надежным активам в условиях глобальной экономической неопределенности, особенно среди развивающихся стран.

Среди крупнейших покупателей в ноябре оказались Польша (21 тонна), Узбекистан (9 тонн), Индия (8,4 тонны) и Казахстан (5,1 тонны). Китай также сообщил о приросте запасов на 5 тонн впервые с апреля. Другими активными покупателями стали Иордания (4,1 тонны), Турция (3 тонны), Чехия (1,6 тонны), Гана (1,2 тонны), Монголия и Мальта (менее тонны), передает "Интерфакс".

Основным продавцом золота в ноябре стал Сингапур, сократив запасы на 5,2 тонны. Также Финляндия сообщила о сокращении золотого запаса на 10%, до 44 тонн, что, вероятно, произошло в декабре, по данным WGC.

Уточнения

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран.



Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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