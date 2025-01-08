Центробанки увеличили золотые резервы на 53 тонны в ноябре 2024 года

В ноябре 2024 года мировые центральные банки увеличили свои золотовалютные резервы на 53,4 тонны золота, согласно предварительным оценкам Всемирного совета по золоту (WGC).
Аналитик WGC Кришан Гопол отмечает, что центральные банки продолжили играть ключевую роль в спросе на золото, добавив к своим официальным запасам 53 тонны. Этот тренд отражает стремление к стабильным и надежным активам в условиях глобальной экономической неопределенности, особенно среди развивающихся стран.
Среди крупнейших покупателей в ноябре оказались Польша (21 тонна), Узбекистан (9 тонн), Индия (8,4 тонны) и Казахстан (5,1 тонны). Китай также сообщил о приросте запасов на 5 тонн впервые с апреля. Другими активными покупателями стали Иордания (4,1 тонны), Турция (3 тонны), Чехия (1,6 тонны), Гана (1,2 тонны), Монголия и Мальта (менее тонны), передает "Интерфакс".
Основным продавцом золота в ноябре стал Сингапур, сократив запасы на 5,2 тонны. Также Финляндия сообщила о сокращении золотого запаса на 10%, до 44 тонн, что, вероятно, произошло в декабре, по данным WGC.
Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.