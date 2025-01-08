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КМГ рассматривает покупку НПЗ в Болгарии

0:55
Экономика

Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) обсуждает детали приобретения нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" в Болгарии по приглашению компании "ЛУКОЙЛ", сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: r-scale-eb.dcs.redcdn.pl by orlen.pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

"КазМунайГаз" был приглашен к участию в конкурсе на приобретение НПЗ, и в настоящее время ведутся переговоры по деталям сделки", — сообщили в компании.

Представители КМГ отметили, что приобретение НПЗ в Болгарии, в дополнение к уже имеющимся НПЗ "Вега" и "Петромидиа" в Румынии, позволит компании расширить свое присутствие на международном энергетическом рынке.

"КазМунайГаз" является национальным оператором Казахстана по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляя интересы государства в нефтегазовой отрасли.

Уточнения

Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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