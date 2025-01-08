Ожидается рост цен на кофе до 25% в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году ожидается повышение цен на кофе на 20-25%.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дальгона-кофе

Такой прогноз озвучил Антон Тренин, эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА. По его словам, продавцы будут постепенно увеличивать цены в течение всего года, чтобы смягчить воздействие на потребителей, передает "УРА.РУ".

Основные причины роста цен связаны с неблагоприятными погодными условиями, неурожаем и общим удорожанием сырья, включая кофейные зерна. Ранее производители пытались компенсировать рост цен на арабику, смешивая её с более дешевой робустой, однако в 2024 году и этот сорт кофе значительно подорожал.

Ранее "Ридус" сообщал о закрытии одного из кафе в Тюмени из-за резкого роста цен на кофе. Стоимость чашки в некоторых заведениях достигла 500-600 рублей, а цена оборудования для производства напитка увеличилась в 2,5 раза.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Арабика — кофейное дерево, вид вечнозеленых кустарников рода Coffea.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.