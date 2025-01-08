Криптовалюты как инструмент дохода — как Россия использует биткоин и эфир

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году российские финансовые власти совершили революционный шаг, легализовав использование криптовалют.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биткоин на клавиатуре

Был принят пакет законов, регулирующих оборот цифровых валют, таких как биткоин и эфир. На фоне санкций криптовалюты стали уникальным инструментом дохода как для граждан, так и для государства.

До этого времени майнинг и использование цифровых валют происходили в России в основном вне правового поля. Граждане майнили криптовалюты и продавали их либо другим физическим лицам, либо обменивали на доллары и евро на зарубежных биржах.

Инвесторы же приобретали криптовалюты в надежде на их рост или для арбитражных сделок. Существовали предложения по объединению пользователей в пулы для более эффективного майнинга, а также появлялись крупные майнинговые фермы, которые требовали значительных инвестиций, но не имели легального статуса.

Центробанк России долгое время был против использования криптовалют, считая их денежными суррогатами. Однако санкционная война с Западом, отключение российских банков от SWIFT и угроза санкций заставили искать альтернативные пути для международных расчетов, одним из которых стали криптовалюты.

В августе 2024 года был принят закон № 223-ФЗ, который установил правовые рамки для международных расчетов в криптовалюте. Были введены ограничения на майнинг в определенных регионах и запрет на совмещение майнинга с производством и продажей электроэнергии.

С ноября 2024 года легализация майнинга позволила юридическим лицам и предпринимателям заниматься осуществлением сделок при помощи криптовалют, при условии регистрации в специальном реестре. Для физических лиц майнинг стал доступен без регистрации, но с ограничениями по энергопотреблению. Это привело к резкому росту спроса на майнинговое оборудование.

Главной целью легализации майнинга стало обеспечение международных расчетов в обход санкций. Криптовалюты, благодаря своей анонимности и децентрализации, стали эффективным инструментом для международной торговли. Например, импорт из Китая можно осуществлять через Гонконг, а сделки с Ираном возможны благодаря нехватке в стране конвертируемой валюты.

Легализация майнинга также способствует использованию избыточной генерации электроэнергии внутри страны. Продавая намайненные криптовалюты на зарубежных биржах, Россия фактически экспортирует электроэнергию. Легализация этого процесса позволяет государству получать налоговые поступления от майнеров, что усиливает экономическую стабильность.

В результате легализация криптовалютного майнинга в 2024 году принесла выгоду как российским гражданам, так и государству, и эта тенденция продолжит развиваться в 2025 году, передает "Взгляд".

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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