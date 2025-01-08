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Россия вошла в десятку основных торговых партнёров Бразилии

1:31
Экономика

Россия и Бразилия по итогам прошедшего года увеличили двустороннюю торговлю до рекордных 12,4 миллиарда долларов.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

 Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров южноамериканской страны, согласно расчетам РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы. 

За год товарооборот возрос на 9,3%. При этом российский экспорт увеличился на 9,5% и достиг максимальной отметки в 10,96 миллиарда долларов за всю современную историю. В то же время бразильские поставки товаров в Россию выросли на 8,2%, составив 1,45 миллиарда долларов. 

Таким образом, Россия заняла восьмое место среди основных торговых партнеров Бразилии, поднявшись с одиннадцатого места годом ранее.

Главным торговым партнером Бразилии остается Китай, с которым товарооборот вырос на 0,3% и составил почти 158 миллиардов долларов.

На втором месте находятся США, увеличившие торговлю с Бразилией на 8% до 80,9 миллиарда долларов.

Тройку лидеров традиционно замыкает Аргентина, несмотря на снижение товарооборота на 4,7%, который составил 27,4 миллиарда долларов.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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