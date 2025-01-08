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Россия возобновила на рекордно низком уровне поставки обогащённого урана в США

1:28
Экономика

В ноябре Россия возобновила поставки обогащенного урана в США после трехмесячного перерыва.

Добыча урана
Фото: cameco.com is licensed under Free More info
Добыча урана

Однако объем этих поставок оказался минимальным с сентября 2023 года на фоне введенного эмбарго, согласно анализу данных американской статслужбы, проведенному РИА Новости.

В этом месяце Россия отправила в США 21,8 тонны обогащенного урана на сумму 49,3 миллиона долларов, в то время как предыдущие три месяца поставки отсутствовали. Объем и стоимость экспорта стали наименьшими с сентября 2023 года, когда было поставлено 14,4 тонны урана на 32 миллиона долларов. 

С начала года США приобрели у России 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Стоимость экспорта также сократилась в 1,6 раза и составила 623,7 миллиона долларов. 

В середине ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, за исключением поставок по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Это решение было принято в ответ на ограничения, введенные США. 

Уточнения

Уран (лат. Uranium) — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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