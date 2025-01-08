Россия возобновила на рекордно низком уровне поставки обогащённого урана в США

В ноябре Россия возобновила поставки обогащенного урана в США после трехмесячного перерыва.
Однако объем этих поставок оказался минимальным с сентября 2023 года на фоне введенного эмбарго, согласно анализу данных американской статслужбы, проведенному РИА Новости.
В этом месяце Россия отправила в США 21,8 тонны обогащенного урана на сумму 49,3 миллиона долларов, в то время как предыдущие три месяца поставки отсутствовали. Объем и стоимость экспорта стали наименьшими с сентября 2023 года, когда было поставлено 14,4 тонны урана на 32 миллиона долларов.
С начала года США приобрели у России 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Стоимость экспорта также сократилась в 1,6 раза и составила 623,7 миллиона долларов.
В середине ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, за исключением поставок по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Это решение было принято в ответ на ограничения, введенные США.
Уран (лат. Uranium) — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.
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