Казахстан снижает планы по добыче нефти на 2025 год

Министерство энергетики Казахстана сообщило о снижении прогноза добычи нефти на 2025 год.
Первоначально ожидалось, что объем добычи составит 97,2 млн тонн, однако теперь прогноз был скорректирован до 96,2 млн тонн, сообщает "Интерфакс".
Эти изменения продолжают тенденцию, наблюдаемую в 2024 году, когда прогнозы уже не раз пересматривались. Изначально в 2024 году планировалось добыть 90,3 млн тонн, затем цифру пересмотрели до 88,4 млн тонн, а в итоге итоговый прогноз составил 87,8 млн тонн.
Основной причиной для пересмотра прогнозов стало проведение капитального ремонта на ключевых месторождениях страны. Например, на Тенгизе ремонтные работы проходили в мае и августе и заняли в общей сложности 50 дней. Кроме того, месторождения Карачаганак и Кашаган также временно приостанавливали работу из-за ремонтных и профилактических мероприятий.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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