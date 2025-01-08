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Казахстан снижает планы по добыче нефти на 2025 год

1:16
Экономика

Министерство энергетики Казахстана сообщило о снижении прогноза добычи нефти на 2025 год.

Станки-качалки для нефтедобычи
Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Станки-качалки для нефтедобычи

Первоначально ожидалось, что объем добычи составит 97,2 млн тонн, однако теперь прогноз был скорректирован до 96,2 млн тонн, сообщает "Интерфакс".

Эти изменения продолжают тенденцию, наблюдаемую в 2024 году, когда прогнозы уже не раз пересматривались. Изначально в 2024 году планировалось добыть 90,3 млн тонн, затем цифру пересмотрели до 88,4 млн тонн, а в итоге итоговый прогноз составил 87,8 млн тонн.

Основной причиной для пересмотра прогнозов стало проведение капитального ремонта на ключевых месторождениях страны. Например, на Тенгизе ремонтные работы проходили в мае и августе и заняли в общей сложности 50 дней. Кроме того, месторождения Карачаганак и Кашаган также временно приостанавливали работу из-за ремонтных и профилактических мероприятий.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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