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Что нужно знать о пенсиях в России с 2025 года

1:41
Экономика

С 2025 года в России вступят в силу новые экономические параметры, которые окажут влияние на пенсионные накопления граждан.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, основным критерием для формирования будущей пенсии станет уровень заработка. Чтобы заработать один пенсионный балл, россиянин должен получать не менее 275 900 рублей в год, что составляет приблизительно 22 991 рубль 67 копеек в месяц.

Количество пенсионных баллов, накопленных за период трудовой деятельности, будет напрямую влиять на размер будущих выплат. Для подачи заявления на назначение страховой пенсии в 2025 году гражданам нужно будет собрать как минимум 30 баллов за весь срок своей работы.

Важно отметить, что социально значимые периоды жизни, такие как уход за ребенком до полутора лет или служба в армии, будут учитываться как дополнительные баллы, что поможет увеличить размер будущей пенсии.

Кроме того, с начала 2025 года повысится стоимость пенсионного балла: он составит 142,76 рубля, что на 9,71 рубля больше, чем раньше (133,05 рубля). Также размер фиксированной выплаты увеличится на 600 рублей — с 8134,88 рублей до 8728,73 рублей, сообщает "RT на русском".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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