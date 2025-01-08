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В солнечной Евпатории побывало рекордное количество отдыхающих в 2024 году

1:13
Экономика

В 2024 году Евпатория встретила более 390 тысяч туристов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пляж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пляж

Как отмечает администрация курорта, это на 25,8% больше по сравнению с 2023 годом.

В течение курортного сезона в Евпатории работали 110 коллективных средств размещения, включая 38 здравниц и 72 гостиницы. Кроме того, по данным муниципалитета, в городе функционировали 13 детских лагерей и 66 пляжей.

Ранее сообщалось, что таможенно-пограничная служба США (CBP) расширяет использование систем распознавания лиц, добавляя к уже действующим более 200 аэропортов, включая почти 50 международных. В ближайшие годы CBP планирует дальнейшее расширение этой программы. Управление транспортной безопасности также активно внедряет новые технологии. Сканеры второго поколения Credential Authentication Technology (CAT-2) уже установлены в более чем 84 аэропортах по всей стране.

 

Уточнения

Евпато́рия  — город-курорт на западе Крыма. 
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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