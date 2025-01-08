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Глава Нацбанка Чехии выразил сомнения по поводу перехода страны на евро

0:55
Экономика

Глава Национального банка Чехии Алеш Михл выразил скептицизм по поводу перехода страны на евро.

Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на агентство ЧТК.

Несмотря на поддержку президента Петра Павела, который в своей новогодней речи высказался за введение евро, Михл сомневается в необходимости такого шага. Он считает, что переход на евро не поможет приблизить уровень зарплат чехов к немецкому. По мнению главы Нацбанка, этих целей можно достичь через общее укрепление экономики и рост производительности труда.

Михл также рассказал о рассмотрении Национальным банком вопроса об инвестициях в биткоин. Однако было решено продолжить покупку золота как валютного резерва. Центробанк планирует увеличить объем золота вдвое — до 100 тонн — к 2028 году.

 

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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