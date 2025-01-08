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Валютные резервы Азербайджана выросли в 2024 году

0:49
Экономика

В 2024 году валютные резервы Азербайджана выросли на 5 миллиардов долларов и достигли 72 миллиардов.

Деньги в банке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деньги в банке

Об этом рассказал президент страны Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. По словам главы государства, Азербайджан входит в число стран-лидеров по объему валютных резервов на душу населения.

Ильхам Алиев также отметил, что внешний долг страны составляет 5,2 миллиарда долларов, или всего 7,2% ВВП.

В такой ситуации целесообразно привлекать дополнительное внешнее финансирование. Кроме того, президент сообщил, что в 2024 году ВВП страны вырос на 4%, а рост в ненефтяном секторе превысил 6%.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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