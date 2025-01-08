Валютные резервы Азербайджана выросли в 2024 году

В 2024 году валютные резервы Азербайджана выросли на 5 миллиардов долларов и достигли 72 миллиардов.
Об этом рассказал президент страны Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. По словам главы государства, Азербайджан входит в число стран-лидеров по объему валютных резервов на душу населения.
Ильхам Алиев также отметил, что внешний долг страны составляет 5,2 миллиарда долларов, или всего 7,2% ВВП.
В такой ситуации целесообразно привлекать дополнительное внешнее финансирование. Кроме того, президент сообщил, что в 2024 году ВВП страны вырос на 4%, а рост в ненефтяном секторе превысил 6%.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
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Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.