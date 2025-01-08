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Зарплаты водителей автобуса и такси в ХМАО выросли

1:13
Экономика

В Ханты-Мансийском автономном округе за последний месяц заработная плата водителя автобуса выросла на 2%, а водителя такси — на 4%.

Знак остановки общественного транспорта
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Знак остановки общественного транспорта

Согласно данным сервиса "Avito", средняя зарплата водителя автобуса составляет 145 469 рублей, что выше, чем у водителя такси, который получает в среднем 111 090 рублей, сообщает URA.RU.

"Водитель такси в локации Ханты-Мансийский АО. Средняя предлагаемая зарплата 111 090 рублей. Динамика зарплаты +4% за месяц… Водитель автобуса в локации Ханты-Мансийский АО. Средняя предлагаемая зарплата 145 469 рублей. Динамика зарплаты +2% за месяц", — говорят эксперты.

Также отмечается, что конкуренция за соискателей на вакансию водителя автобуса растет: за месяц она увеличилась на 3%, а за год — на 7%. В то же время конкуренция за водителей такси снижается: за последний месяц она упала на 8%, а за год — на 127%.

Уточнения

Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг — Югра́ (ХМАО — Югра) (хант. Хӑнты-Мансийской автономной округ — Югра) — субъект Российской Федерации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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