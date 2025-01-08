Икра и трюфели перестают быть роскошью для простых людей

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что если шампанское или трюфели, когда-то символы изысканности, становятся доступнее, а их место занимают ещё более редкие деликатесы? Сегодня понятие "роскошь" в еде трансформируется. Изменения охватывают не только ассортимент, но и подход к потреблению.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

От эксклюзивности к общедоступности

Продукты, которые веками считались символами статуса, вроде сахара или лобстеров, меняли свой статус. В средневековой Европе сахар был роскошью, доступной лишь знати, а в XIX веке в Америке лобстер считался едой для бедных. Технологии и логистика сделали эти продукты доступнее.

В современной Франции гастрономия приносит миллиарды евро. Например, рынок деликатесов вырос до 9 миллиардов евро в 2023 году, а доступность трюфелей или икры расширилась благодаря крупным супермаркетам и онлайн-магазинам.

Как технологии изменили роскошь

Индустриализация открыла путь массовому производству. Теперь такие продукты, как фуа-гра, производятся быстрее и дешевле, что снижает цены. Сеть сбыта также играет ключевую роль. Если раньше деликатесы продавались только в специализированных магазинах, то сегодня их можно найти в крупных торговых сетях или заказать онлайн.

Икра, яркий пример демократизации, за последние годы стала доступнее благодаря развитию аквакультуры. Франция теперь занимает третье место в мире по её производству. Но следующий шаг — сделать икру привычным продуктом для массового рынка.

Осталась ли в еде эксклюзивность?

Несмотря на общедоступность, роскошь в еде всё ещё ассоциируется с редкостью. Например, Альмас-икра стоит более 30 000 евро за килограмм, а белые трюфели из Альбы — до 6 000 евро. Но сегодня ценность продуктов часто измеряется не только их стоимостью, но и эмоциями.

Идея "эмоциональной роскоши" набирает популярность. Например, дегустация вина на месте его производства, под рассказ винодела, превращает обычный ужин в незабываемое событие. Эта форма роскоши подчёркивает уникальность момента.

Уточнения

Икра́ — пищевой продукт, приготовленный из рыбьей икры.



Трю́фель (фр. truffle; итал. tartufo, tartufolo; от лат. Tuber, «шишка») — род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами из порядка Пецицевые (Pezizales).



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