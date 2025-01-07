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Первая польская АЭС: когда и где начнут строительство станции за $28 млрд

1:47
Экономика

Строительство первой атомной электростанции (АЭС) в Польше уже не просто планы: правительство выделило 60,2 млрд злотых (около $15 млрд) на реализацию этой стратегической инвестиции в энергетику.

Радиация
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Радиация

Проект станет ключевым элементом энергетической политики страны, направленной на снижение зависимости от углеводородов и укрепление энергетической безопасности.

Финансовая сторона проекта

Общая стоимость строительства оценивается в 115 млрд злотых (почти $28 млрд). На первом этапе, в период с 2025 по 2030 год, основное финансирование поступит через компанию Polskie Elektrownie Jądrowe. Это позволит обеспечить необходимую инфраструктуру и начать возведение станции.

Где и когда?

Местом для строительства АЭС выбран населенный пункт Любятово-Копалино, расположенный неподалеку от побережья Балтийского моря. Начало работ намечено на 2026 год. Первый реактор, разработанный американской компанией Westinghouse, будет иметь мощность 1,1 ГВт и начнет производить электроэнергию уже в 2033 году. Тип реактора — АР1000, известный своей надежностью и безопасностью.

Зачем Польша строит АЭС?

С учетом роста спроса на электроэнергию и обязательств по сокращению выбросов углекислого газа, Польша видит в атомной энергии перспективное решение. Новая АЭС позволит сократить долю угольной генерации, которая исторически доминировала в энергетическом балансе страны.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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