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Электроквоты вместо электромобилей: автогиганты решили обойти штрафы ЕС

2:14
Экономика

Экологические квоты становятся спасением для крупнейших автопроизводителей, которые сталкиваются с ужесточением норм выбросов в Евросоюзе.

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

В 2025 году в ЕС вступят в силу новые стандарты, требующие снижения среднего уровня выбросов CO2 до 81 г/км для новых автомобилей. Для выполнения этих требований компании вынуждены искать нестандартные решения.

Квоты вместо штрафов

Компании, такие как Stellantis, Toyota, Lexus, Ford и другие, планируют покупать экокредиты у Tesla. Это решение позволит избежать штрафов, которые достигают €150 за каждый лишний грамм CO2 на километр. Для сравнения, несоблюдение норм за несколько лет может обойтись компаниям в €15 млрд. Таким образом, экокредиты становятся менее затратным способом соблюдения требований.

Почему Tesla?

Tesla, как лидер в производстве электромобилей, накопила значительное количество экологических квот. Продажа этих квот позволяет компании получать дополнительную прибыль, а другим автопроизводителям — временно компенсировать недостаток продаж электромобилей.

Правило CAFE и его последствия

Согласно нормам CAFE, на каждые четыре проданных автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) компании обязаны реализовывать один электромобиль. Однако замедление роста рынка электрокаров в 2024 году усложнило выполнение этих норм. Представители Stellantis утверждают, что покупка квот не отменяет их усилий по разработке технологий с низким уровнем выбросов.

Мнения разделились

Представители Renault критикуют такую практику, считая её фактическим спонсированием конкурентов. В декабре 2024 года Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) обратилась к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть требования. Тем не менее ужесточение экологических норм остаётся неизбежным.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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