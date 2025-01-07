Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жуткую квантовую запутанность обнаружили в невероятно крошечных масштабах
Как путешествовать с питомцем: 5 советов для комфортного полета
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Карибские мечты — новые курорты, открывающиеся в 2025 году
Как понять, что ваша кожа устала от ухода?
Что не любят крысы? Четыре способа защитить дачу
Как выбрать участок для клубники: факторы, влияющие на урожай
Как избежать инфекций в бассейне и бане: важные советы
Новый стандарт в оптике: данные передаются быстрее, чем моргает человек

Экономику Германии принесли в жертву антироссийским санкциям

1:53
Экономика

Власти Германии ставят под удар экономику страны, продолжая поддерживать антироссийские санкции и отказываясь от российского газа, заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Когда остановятся санкции?

"Когда вы прекратите разрушительные для немцев санкции?", — обратился Котре напрямую к вице-канцлеру и министру экономики Германии Роберту Хабеку.

Ответа, по его словам, не последовало.

"Мы видим, как Франция и Бельгия закупают сжиженный газ из России, несмотря на санкции. Европейский Союз в целом продолжает пользоваться российским газом, лавируя между ограничениями. И только Германия намеренно наносит вред собственной экономике. Это иррациональная политика", — заявил он в интервью для издания Deutschland-Kurier.

Непоправимый ущерб

Котре считает, что власти Германии продолжают действовать с позицией превосходства: "мы лучше всех". Однако это приводит лишь к разрушению экономического фундамента страны.

"Санкции никогда не действовали, — утверждает депутат. — Вместо того чтобы признать свои ошибки, правительство продолжает жертвовать благополучием немцев. Это вызывает фатальные последствия".

Борьба за перемены

Штеффен Котре уверен, что борьба за интересы граждан Германии должна выйти на новый уровень.

"Мы выйдем на улицы с информационной кампанией, чтобы достучаться до тех, кто хочет изменений. Это для тех, кто чувствует, как сжимается их кошелек, и кто не боится быть патриотом", — подчеркнул он.

Котре пообещал продолжать работать на благо немецкого народа, несмотря на доминирующую мультикультурную повестку.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Наука и техника
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Учёные раскрыли, какие черты отличают умных собак
Крысы больше не вернутся: спасительное растение для дачи
Крысы больше не вернутся: спасительное растение для дачи
Последние материалы
Как выбрать участок для клубники: факторы, влияющие на урожай
Экономику Германии принесли в жертву антироссийским санкциям
Как избежать инфекций в бассейне и бане: важные советы
Новый стандарт в оптике: данные передаются быстрее, чем моргает человек
Как тренировать верхнюю часть тела без походов в зал
Этот трюк сэкономит вам кучу денег: он устранит известковый налёт даже внутри крана
Способы очистки сидений после домашних животных
Лосось и оливковое масло: начало идеального рациона
Как аэропорты США внедряют систему распознавания лиц
Почему персонализированные шампуни стали трендом?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.