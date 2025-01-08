Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами
Плутон и Харон: любовная история на просторах Солнечной системы
Волосы как в рекламе: всё что нужно знать о термозащите
Россиянам дали совет по хранению гирлянд не в сезон
Хойя: как ухаживать за тропической красавицей
Как выбрать идеальное место для клубничной грядки
Как приготовить борщ, который выглядит как из ресторана
Компания AirHelp назвала лучшие и худшие авиакомпании
70 километров от Рима: как добраться до самой необычной смотровой площадки

Как повышение акцизов скажется на ценах на топливо в 2025 году

1:03
Экономика

Эксперты, опрошенные "Российской газетой", предсказали, что в 2025 году на автозаправочных станциях (АЗС) больше всего подорожает бензин высокооктановых марок, таких как АИ-95, АИ-98 и выше.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Причина этого — повышение налоговой нагрузки, в частности увеличение акцизов. С 1 января акциз на бензин был увеличен на 14%, что привело к росту цен как на оптовом, так и на розничном рынках.

В результате подорожание затронет не только автомобилистов, но и всех россиян, так как более дорогая логистика повысит цены на товары.

Особенно сильно подорожали бензины премиум-класса — АИ-98 и выше, рост составил 20,2%. Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 9,7% и 9,8% соответственно, а дизельное топливо — на 7,9%.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Недвижимость
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место Аудио 
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Красота и стиль
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих Аудио 
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Авто
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Последние материалы
Делаем кошачье дерево своими руками. Вашему питомцу это точно понравится
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Подготовь кожу правильно: 5 запретов перед визитом к косметологу
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году
Как учёные готовятся к новым пандемиям: что помогло в борьбе с COVID-19
Прохор Шаляпин заявил, что готов стать отцом в 70 лет, как Петросян
Опасные предметы в бардачке: уберите их, пока не поздно
Праздничный рыбный пирог, который не оставит никого равнодушным
Что ждёт экономику России в 2025 году
В Зимбабве найден мальчик, переживший пять дней среди хищников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.