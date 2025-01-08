Как повышение акцизов скажется на ценах на топливо в 2025 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты, опрошенные "Российской газетой", предсказали, что в 2025 году на автозаправочных станциях (АЗС) больше всего подорожает бензин высокооктановых марок, таких как АИ-95, АИ-98 и выше.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Причина этого — повышение налоговой нагрузки, в частности увеличение акцизов. С 1 января акциз на бензин был увеличен на 14%, что привело к росту цен как на оптовом, так и на розничном рынках.

В результате подорожание затронет не только автомобилистов, но и всех россиян, так как более дорогая логистика повысит цены на товары.

Особенно сильно подорожали бензины премиум-класса — АИ-98 и выше, рост составил 20,2%. Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на 9,7% и 9,8% соответственно, а дизельное топливо — на 7,9%.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.



Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.



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