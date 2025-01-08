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Производство мяса индейки в Башкирии вырастет на 10% в 2025 году

1:31
Экономика

Производство мяса индейки в Башкирии в 2025 году может вырасти на 10%.

Индейка в соусе
Фото: wikimedia.org by Alex Kane, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Индейка в соусе

Об этом сообщил генеральный директор ООО "СоюзПромПтица" (бренд "Индюшкин") Андрей Ковалев в интервью телеканалу РБК Уфа. По его словам, предприятие завершает 2024 год с рекордным объемом производства — 36 тысяч тонн мяса. "Индюшкин" занимает третье место по объему производства индейки в России.

За 11 месяцев 2024 года в России было произведено 435 тысяч тонн мяса индейки, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Потребление этого продукта в стране достигло 2,5–2,8 кг на душу населения в год, сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей мяса индейки Анатолий Вельматов.

Как ранее сообщал РБК Уфа, в октябре 2024 года стало известно о том, что в расширение производства индейки в республике будет инвестировано 8,3 миллиарда рублей. Компания "СоюзПромПтица" планирует в 2024–2027 годах возвести элеватор и провести реконструкцию комбикормового завода, что позволит вдвое увеличить объем выпуска мяса индейки.

Уточнения

Инде́йка — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. Считается родоначальником домашней индейки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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