Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в интервью "Газете.Ru" сообщил, что с 1 января 2025 года страховая часть пенсии для как работающих, так и неработающих пенсионеров будет увеличена на 7,3%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Однако, по его словам, этот рост оказался ниже официального уровня инфляции, которая в России с начала года к середине декабря превысила 9%.

Никитин уточнил, что повышение пенсий в 2025 году планируется лишь один раз, и подчеркнул, что реальное улучшение жизни пенсионеров маловероятно — в условиях такой инфляции их покупательская способность может даже снизиться.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.