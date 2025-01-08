Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году

Глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в интервью "Газете.Ru" сообщил, что с 1 января 2025 года страховая часть пенсии для как работающих, так и неработающих пенсионеров будет увеличена на 7,3%.
Однако, по его словам, этот рост оказался ниже официального уровня инфляции, которая в России с начала года к середине декабря превысила 9%.
Никитин уточнил, что повышение пенсий в 2025 году планируется лишь один раз, и подчеркнул, что реальное улучшение жизни пенсионеров маловероятно — в условиях такой инфляции их покупательская способность может даже снизиться.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.