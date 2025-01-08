Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, где хранить елочные игрушки
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы экспертов по утилизации
Как повышение акцизов скажется на ценах на топливо в 2025 году
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами
Плутон и Харон: любовная история на просторах Солнечной системы
Волосы как в рекламе: всё что нужно знать о термозащите
Россиянам дали совет по хранению гирлянд не в сезон
Хойя: как ухаживать за тропической красавицей
Как выбрать идеальное место для клубничной грядки

Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году

0:47
Экономика

Глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в интервью "Газете.Ru" сообщил, что с 1 января 2025 года страховая часть пенсии для как работающих, так и неработающих пенсионеров будет увеличена на 7,3%.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Однако, по его словам, этот рост оказался ниже официального уровня инфляции, которая в России с начала года к середине декабря превысила 9%.

Никитин уточнил, что повышение пенсий в 2025 году планируется лишь один раз, и подчеркнул, что реальное улучшение жизни пенсионеров маловероятно — в условиях такой инфляции их покупательская способность может даже снизиться.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Последние материалы
Делаем кошачье дерево своими руками. Вашему питомцу это точно понравится
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Подготовь кожу правильно: 5 запретов перед визитом к косметологу
Российским пенсионерам спрогнозировали ухудшение жизни в 2025 году
Как учёные готовятся к новым пандемиям: что помогло в борьбе с COVID-19
Прохор Шаляпин заявил, что готов стать отцом в 70 лет, как Петросян
Опасные предметы в бардачке: уберите их, пока не поздно
Праздничный рыбный пирог, который не оставит никого равнодушным
Что ждёт экономику России в 2025 году
В Зимбабве найден мальчик, переживший пять дней среди хищников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.