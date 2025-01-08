Что ждёт экономику России в 2025 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах сообщил агентству РИА Новости, что в 2025 году экономика России вырастет на 1,5%, что будет свидетельствовать о "мягкой посадке" страны.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По его мнению, наибольший рост будет наблюдаться в тех секторах, которые не зависят от кредитования или финансируются из бюджета. В то же время отраслям, полагающимся на заемные средства, может грозить охлаждение.

Табах также подчеркнул, что снижение спроса на ипотечные кредиты приведёт к замедлению работы строительных компаний и падению продаж товаров для ремонта. Вместе с тем он прогнозирует снижение инфляции и ключевой ставки Банка России.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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