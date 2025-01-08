Россия сэкономила на игристом шампанском, но всё-равно вошла в топ-10 мировых импортеров

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с января по сентябрь 2024 года Россия потратила на импорт игристого шампанского 163 миллиона долларов, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство РИА Новости, основываясь на открытых данных.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain шампанское

В итоге, Россия заняла восьмое место в мировом рейтинге импортеров игристого вина.

Лидерами по закупкам стали США, которые потратили на игристое вино 1,24 миллиарда долларов, Великобритания с 817 миллионами и Япония, чей импорт составил 474 миллиона долларов. В десятку крупнейших импортеров также вошли Германия, Италия, Бельгия, Австралия, Швейцария и Канада.

В сентябре китайская таможня сообщила о рекордных объемах поставок пива в Россию в августе 2024 года. Поставки увеличились в 1,7 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.



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