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Австрийская OMV запустит добычу газа в Чёрном море в 2027 году

1:24
Экономика

Австрийская компания OMV достигла соглашения о поставках газа с немецкой компанией Uniper, который будет поступать из ее черноморского проекта, начиная с 2027 года.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. 

Газ был впервые обнаружен в румынской части Черного моря, на месторождении Нептун-Дип, где, как ожидается, добыча начнется в 2027 году. Это месторождение содержит около 100 миллиардов кубометров извлекаемого газа, что делает его одним из крупнейших в ЕС. После запуска проекта Румыния сможет стать крупнейшим производителем газа в Евросоюзе и чистым экспортером.

OMV Petrom, в которой контрольный пакет акций принадлежит OMV, а 20,7% — Румынии, впервые объявила о находке 42–84 миллиардов кубометров газа в Черном море в 2012 году. Добыча в этом районе составит около 8 миллиардов кубометров в год в течение примерно 10 лет, что почти удвоит текущие объемы добычи газа в Румынии.

Хотя производители планируют продавать газ отдельно, согласно румынскому законодательству, правительство будет иметь преимущественное право на газ, добываемый в рамках данного проекта.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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