В Новосибирской области цены на красную рыбу растут, спрос — падает

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Новосибирской области за год наблюдается рост цен на все виды лососевых рыб.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с лососем

Об этом сообщила пресс-служба Контур.Маркета в беседе с РБК Новосибирск. В среднем по региону цены увеличились на 16%, достигнув 751 рубля за 500 граммов. При этом спрос снизился на 10%.

Согласно данным аналитиков, нерка подорожала больше всего — на 21%, до 891 рубля за полкило, а спрос на нее, наоборот, возрос на 26%. Цены на кижуч увеличились на 18% и составляют 577 рублей за полкило, при этом спрос упал лишь на 6%.

Форель подорожала на 14%, её цена теперь составляет 826 рублей, а спрос снизился на 22%. Семга стала дороже на 13% — до 950 рублей, и спрос на эту рыбу упал наиболее значительно — на 30%.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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