Иск против McDonald's в Великобритании — работники требуют компенсации за домогательства и дискриминацию

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным юридической фирмы Leigh Day, более 700 бывших и действующих сотрудников McDonald's в Великобритании подали коллективный иск против сети ресторанов быстрого питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Sardaka (talk), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ McDonalds

Работники компании указывают на случаи дискриминации, домогательств, а также на проявления гомофобии и расизма. Leigh Day планирует добиваться для своих клиентов справедливых компенсаций.

"Более 700 клиентов, преимущественно в возрасте 19 лет и младше, которые работали в McDonald's, обратились в юридическую компанию Leigh Day с просьбой инициировать судебный процесс от их лица. В настоящее время в иске упоминается свыше 450 ресторанов McDonald's", — заявляет компания.

Уточнения

Компенсация — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, финансовое возмещение ущерба.



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