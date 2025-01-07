Иск против McDonald's в Великобритании — работники требуют компенсации за домогательства и дискриминацию

По данным юридической фирмы Leigh Day, более 700 бывших и действующих сотрудников McDonald's в Великобритании подали коллективный иск против сети ресторанов быстрого питания.
Работники компании указывают на случаи дискриминации, домогательств, а также на проявления гомофобии и расизма. Leigh Day планирует добиваться для своих клиентов справедливых компенсаций.
"Более 700 клиентов, преимущественно в возрасте 19 лет и младше, которые работали в McDonald's, обратились в юридическую компанию Leigh Day с просьбой инициировать судебный процесс от их лица. В настоящее время в иске упоминается свыше 450 ресторанов McDonald's", — заявляет компания.
Компенсация — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, финансовое возмещение ущерба.
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