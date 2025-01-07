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Отечественные игристые вина завоёвывают рынок

2:11
Экономика

С приближением зимних праздников традиционно возрастает спрос на игристые вина, без которых трудно представить встречу Нового года.

бутылка вина
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain
бутылка вина

В этом году российские виноделы приложили все усилия, чтобы насытить внутренний рынок качественной продукцией собственного производства.

За период с января по ноябрь было произведено 15,8 млн декалитров игристых вин и российского шампанского, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за одиннадцать месяцев выпущено 46,7 млн декалитров вина, треть из которых составляют игристые. Их продажи выросли почти на 11% по сравнению с прошлым годом.

Лидером по производству игристых вин является Краснодарский край, где было выпущено 7,9 млн декалитров. Следующими в списке идут Санкт-Петербург с 1,9 млн декалитров и Дагестан с 1,8 млн декалитров.

Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников отметил, что в нашей стране наблюдается значительный рост интереса к игристым винам, особенно в праздничные сезоны и летние месяцы. Доля игристых вин на российском рынке одна из самых высоких в мире, составляет более 30%, в то время как в других странах этот показатель редко превышает 20%.

За последние десять лет к традиционным производителям присоединились новые компании, предлагающие игристые вина, изготовленные как по классической, так и по акратофорной технологиям. По словам Плотникова, в следующем году можно ожидать появления новых продуктов.

Урожай винограда в 2024 году превысит 800 тыс. тонн, и его качество оценивается как высокое. Площадь виноградников увеличится до 107 тыс. га, что создаёт прочную основу для дальнейшего развития российского виноделия, передает iluki.ru.

Уточнения

Виноде́лие — производство вина из винограда, а также из других плодов и ягод.

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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