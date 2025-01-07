Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Эти неожиданные продукты идеально фиксирует брови!
Какая температура на Луне? Изучаем экстремальные перепады
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Найдено единственное средство, помогающее музыкантам сохранить слух
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир
Бархатные муравьи обладают ядом, сравнимым со швейцарским армейским ножом
Готовим лисички правильно: как избежать ошибок
Как ускорить рост волос: 7 секретов, которые стоит узнать

Европа закупает рекордные объёмы СПГ у России

Экономика

Европейский Союз продолжает закупать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) у России, несмотря на призывы к прекращению торговых связей с РФ, сообщает Bloomberg.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Основным источником поставок является завод "Ямал СПГ", управляемый ПАО "Новатэк". Объем закупок уже превысил уровень поставок, которые Россия осуществляла через Украину до 1 января.

Экономист Oxford Economics Татьяна Орлова считает, что Европа продолжит нуждаться в газе, и несмотря на попытки уменьшить зависимость от российского газа, полностью отказаться от него пока не удалось. По её мнению, закупки СПГ из России могут даже увеличиться, чтобы компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа.

Стоит напомнить, что 1 января транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен из-за отказа Киева продлить соответствующее соглашение. В "Газпроме" заявили, что это лишило компанию технической и юридической возможности продолжать поставки этим маршрутом.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки
Недвижимость
Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Новый метод посадки клубники, который покоряет мир
Бархатные муравьи обладают ядом, сравнимым со швейцарским армейским ножом
Готовим лисички правильно: как избежать ошибок
Как ускорить рост волос: 7 секретов, которые стоит узнать
Как определить свой тип телосложения: простые методы и их значение
Скрипит деревянная кровать: решаем проблему за 10 минут
Toyota bZ4X 2025: скромное, но успешное возвращение
Denza B5: внедорожный гибридный кроссовер от BYD выходит на международный рынок
Упрямство на максимум: собаки, которые не уступают кошкам
Привыкание к антибиотикам: невидимая угроза, нависшая над миром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.