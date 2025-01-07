Европа закупает рекордные объёмы СПГ у России

Европейский Союз продолжает закупать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) у России, несмотря на призывы к прекращению торговых связей с РФ, сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Основным источником поставок является завод "Ямал СПГ", управляемый ПАО "Новатэк". Объем закупок уже превысил уровень поставок, которые Россия осуществляла через Украину до 1 января.

Экономист Oxford Economics Татьяна Орлова считает, что Европа продолжит нуждаться в газе, и несмотря на попытки уменьшить зависимость от российского газа, полностью отказаться от него пока не удалось. По её мнению, закупки СПГ из России могут даже увеличиться, чтобы компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа.

Стоит напомнить, что 1 января транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен из-за отказа Киева продлить соответствующее соглашение. В "Газпроме" заявили, что это лишило компанию технической и юридической возможности продолжать поставки этим маршрутом.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



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