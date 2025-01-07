John Deere решает проблему нехватки рабочей силы с помощью беспилотных тракторов

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

John Deere (США) делает ставку на автономные тракторы.

Фото: commons.wikimedia.org by Maasaak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Распыление пестицидов весной

Компания, которая впервые презентовала беспилотный автомобиль в 2022 году, уверена, что беспилотные машины произойдут революцию в аграрной отрасли и помогут решить проблему нехватки рабочей силы. Об этом сообщает издание Quartz.

В ближайшее время она начнет продажи беспилотных самосвалов, увеличит ассортимент беспилотных тракторов и представит газонокосилки-роботы.

К 2030 году компания планирует начать продажи полностью автономных систем для выращивания кукурузы и сои. Кроме того, John Deere намерена выпустить беспилотные тракторы, которые будут способны опрыскивать ореховые сады пестицидами, регуляторами роста и питательными веществами для деревьев.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков.



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